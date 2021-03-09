Разработчик COVID-вакцины Johnson&Johnson сообщил ЕС о возможных задержках поставок

Между сторонами заключено соглашение о поставках 55 миллионов доз вакцины к концу июня. В компании допускают, что все же смогут выполнить это условие, но говорят об этом осторожно. Всего же у ЕС контракт на 200 миллионов доз, которые должны поставить в этом году.

Ожидается, что 11 апреля европейский регулятор одобрит однодозовую вакцину Johnson&Johnson, а ее поставки могут начаться в апреле.

Вакцинация этим препаратом уже началась в США. Там изначально планировали доставить по стране 100 миллионов доз до конца мая, но компания уже снижает прогнозы по количеству.