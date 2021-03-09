UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разработчик COVID-вакцины Johnson&Johnson сообщил ЕС о возможных задержках поставок

Автор: Роман Тверденко

Разработчик вакцины от коронавируса Johnson&Johnson предупредил о возможных задержках в поставке препарата в Евросоюз. Все из-за задержек в поставках оборудования и компонентов вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

Между сторонами заключено соглашение о поставках 55 миллионов доз вакцины к концу июня. В компании допускают, что все же смогут выполнить это условие, но говорят об этом осторожно. Всего же у ЕС контракт на 200 миллионов доз, которые должны поставить в этом году.

Ожидается, что 11 апреля европейский регулятор одобрит однодозовую вакцину Johnson&Johnson, а ее поставки могут начаться в апреле.

Вакцинация этим препаратом уже началась в США. Там изначально планировали доставить по стране 100 миллионов доз до конца мая, но компания уже снижает прогнозы по количеству.

На прошлой неделе Канада одобрила для использования вакцину Johnson&Johnson. Это третья страна в мире, разрешившая колоть этот препарат, после Бахрейна и США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса
Читайте также
Европа не будет использовать вакцины для пропаганды, - глава Евросовета
Украина одобрила китайскую COVID-вакцину Sinovac
Прогноз погоды