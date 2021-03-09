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Розробник COVID-вакцини Johnson&Johnson повідомив ЄС про можливі затримки постачання

Автор: Роман Тверденко

Розробник вакцини від коронавіруса Johnson&Johnson попередив про можливі затримки в постачанні препарату в Євросоюз. Все через затримки в поставках обладнання та компонентів вакцини.

Про це повідомляє Reuters.

Між сторонами укладено угоду про постачання 55 мільйонів доз вакцини до кінця червня. У компанії припускають, що все ж зможуть виконати цю умову, але говорять про це обережно. Всього ж у ЄС контракт на 200 мільйонів доз, які повинні поставити в цьому році.

Очікується, що 11 квітня європейський регулятор схвалить однодозовую вакцину Johnson&Johnson, а її поставки можуть початися в квітні.

Вакцинація цим препаратом вже почалася в США. Там спочатку планували доставити по країні 100 мільйонів доз до кінця травня, але компанія вже знижує прогнози щодо кількості.

Минулого тижня Канада схвалила для використання вакцину Johnson&Johnson. Це третя країна в світі, яка дозволила колоти цей препарат, після Бахрейну і США.

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