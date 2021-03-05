Канада одобрила использование COVID-вакцины от Johnson&Johnson

Об этом сказал премьер-министр Джастин Трюдо на брифинге, передает Reuters .

"Прошлый год был непростым, но мы пройдем через это ... людям, которые сейчас смотрят дома, которые с нетерпением ждут, что им сделают прививки - ваша очередь приближается", - сказал Трюдо.

Трюдо также заявил, что компания Pfizer Inc согласилась продолжать поставки своей вакцины и до конца мая отгрузит всего 3,5 миллиона доз.

Доставка в Канаду сейчас медленная, хотя она заказывала больше доз на душу населения, чем любая другая страна. Сейчас Канада отстает от многих кампаний по вакцинации в других развитых странах, но в Оттаве говорят, что поставки должны значительно увеличиться во втором квартале.

Одобрение может облегчить некоторые логистические трудности, поскольку прививки вакциной J&J осуществляются одной дозой и этот препарат может храниться в обычных холодильниках, тогда как вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna должны храниться в морозильных камерах.

Укол одной дозой разрешен для взрослых в Канаде, это на 66% эффективно предотвращает умеренное и тяжелое течении заболевания, заявила старший служащий министерства охраны здоровья Канады Суприя Шарма.

Канада предварительно заказала 10 миллионов доз вакцины J&J, с возможностью заказать еще до 28 миллионов. В своем заявлении компания, базирующаяся в Брансвике, штат Нью-Джерси, заявила о планах предоставить 10 миллионов доз до конца сентября.

За время пандемии Канада зарегистрировала 22 151 смертей от COVID-19 и 878391 случаев. Каждый день сообщается об около 3000 новых инфекций, что значительно меньше, чем на уровне 8400 случаев в январе.

Сейчас 4,2% населения Канады получило по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса.