Разойтись по командам: как в Верховной раде начинают подготовку к парламентским выборам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 мая, встретился с представителями парламентских фракций, групп и руководством Рады. Темой встречи была дата инаугурации, с которой через неделю предстоит определиться народным депутатам. Впрочем, самих парламентариев куда больше интересовал другой вопрос: станет ли Зеленский распускать Раду и запускать процесс досрочных выборов.

Четкого ответа депутаты от него не услышали. Зеленский лишь заявил, что говорить о роспуске Верховной рады еще рано, поскольку пока он не имеет президентских полномочий. Но ранее победитель президентской гонки не исключал возможность роспуска парламента, если это не будет противоречить закону. Если он решится на такой шаг, внеочередные выборы в Раду пройдут уже летом. В противном случае, Зеленскому придется находить общий язык с этим составом парламента, в том числе для поддержки его инициатив и кадровых решений, как минимум до ноября.

Пока есть несколько вариантов развития событий. Первый – Верховная рада или спикер могут заблокировать досрочные выборы, назначив инаугурацию на дату после 27 мая. Именно с этого дня начинается отсчет последних шести месяцев полномочий Верховной рады, в течение которых она уже не может быть распущена.

Второй вариант – депутаты согласятся провести инаугурацию до 27 мая. Сам Зеленский и члены его команды предложили назначить церемонию на 19 мая. Но на встрече в субботу депутаты сказали, что определятся с датой на следующей пленарной неделе Рады – 14 мая или позже.

Третий вариант – распустить Раду после 27 мая. Некоторые депутаты, поддерживающие Зеленского, апеллируют к альтернативной трактовке законодательства в части последних шести месяцев, которая позволяет отправить парламент на перевыборы до 16 июня. Если такой сценарий сработает, новому президенту не составит проблем распустить Раду, даже если инаугурация состоится после 27 мая.

Полная перезагрузка

Официально в коалиции – фракциях БПП и "Народный фронт" – выступили против досрочных выборов. На последней пленарной неделе глава фракции НФ Максим Бурбак зачитал совместное заявление двух политсил, в котором назвал досрочные выборы в Верховную раду незаконными.

Но, по словам источников РБК-Украина в БПП, во время встречи с фракцией две недели назад Петр Порошенко сказал депутатам быть готовыми к разным сценариям: и к очередным, и к досрочным выборам, поскольку пока неизвестно, будет ли Зеленский настаивать на роспуске Рады.

Непублично собеседники в БПП признают, что досрочные выборы для них не самый плохой сценарий, ввиду того, что увеличить свое представительство в следующем парламенте там планируют за счет победы в мажоритарных округах.

"В таком случае мы наверняка идем на выборы по действующей смешанной системе. Более того, мы только мобилизировали свой электорат в ходе президентских выборов, поэтому можем рассчитывать на плюс-минус сопредельный результат", – говорит близкий соратник действующего президента.

Вскоре после инаугурации нового главы государства состоится партийный съезд "БПП-Солидарность", а в самой структуре партии пройдут кадровые изменения, сказал глава фракции БПП Артур Герасимов. Отбирать членов своей команды в БПП собираются на основе праймериз. Кроме того, собеседники РБК-Украина в президентской фракции прогнозируют, что изменится название партии. Не исключено, что оно будет сокращено до "Солидарность".

Сейчас в команде Порошенко анализируют тактические ошибки, допущенные во время президентской кампании, и с учетом этих промахов будут выстраивать свою кампанию на выборы в Раду. "Мы четко понимаем, что одна из ключевых – это ошибки в информационной стратегии", – признал Герасимов.

Не менее остро для БПП стоит вопрос союзников на выборах в Раду. На встрече президента с командой был и премьер-министр Владимир Гройсман, поддержавший Порошенко на старте избирательной кампании. Еще в начале года стороны якобы договорились о совместном походе на парламентские выборы, рассказывал РБК-Украина один из соратников Порошенко.

Но уже на следующий день после второго тура президентских выборов Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах. На встрече с фракцией БПП премьер ушел от какой-либо конкретики по поводу формата своего участия в избирательной кампании. По словам нескольких источников издания в БПП и НФ, Гройсман рассматривает возможность совместного похода на парламентские выборы с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком.

"Мы предлагали им обоим идти на выборы в Раду единой командой. Никакого четкого ответа пока не последовало. Впрочем, нам же будет лучше, если они пойдут отдельно. Если они создадут отдельную партию – партию премьера, которые провели несколько повышений тарифов, то технологически мы от этого окажемся только в плюсе", – уверен один из близких соратников Порошенко.

В ходе президентской кампании ключевые фигуры "Народного фронта" делали ставки на соперничающих между собой кандидатов. Более того, с приближением выборов в Раду лидеры НФ могут и вовсе оказаться по разную сторону политических баррикад. По словам собеседников издания и в БПП, и в НФ, спикер Рады Андрей Парубий, вероятно, пойдет на выборы в команде Порошенко.

"Парубий претендует на место в первой пятерке в партии Порошенко. Скорее всего, вместе с Парубием туда зайдут также несколько ориентирующихся на него членов фракции. Он, конечно же, хотел бы сохранить за собой должность спикера в следующем созыве. В качестве альтернативы он не прочь возглавить парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны или же комитет по контролю за спецслужбами и разведкой, который должен быть создан в рамках принятого в прошлом году закона о нацбезопасности", – рассказал РБК-Украина один из депутатов в "Народном фронте".

Еще один из руководителей "Народного фронта", секретарь СНБО Александр Турчинов пока не определился, как и с кем он будет участвовать в парламентской кампании, говорит собеседник в НФ. Тогда как министр внутренних дел Арсен Аваков, по словам источников в НФ, может сделать ставку сразу на несколько партийных проектов.

Борьба за рейтинги

Ошибки своей президентской кампании анализируют и в команде Юлии Тимошенко, чтобы не повторить их уже во время выборов в Раду. "Юлия Владимировна во время кампании наделала достаточно ошибок, потому что слишком много на себя брала и пыталась держать под контролем все до мелочей", – признает один из депутатов фракции "Батькивщина".

Один из недостатков кампании Тимошенко заключается в провальной работе с избирателями в соцсетях, уверен собеседник. "У нас не было отдельной онлайн и офлайн кампании. По сути, Юлию Владимировну загнали в формат кампании прошлого века", – поясняет он.

Штабисты советуют Тимошенко провести персональный ребрендинг. "Ей необходимо сменить ее образ Жанны Д'Арк, который она заняла под конец кампании, на более обыденный. Вся эта готовка сырников, пробежки, теннис – это работало", – рассказывает собеседник в "Батькивщине".

С усилением позиций Зеленского Тимошенко лишилась части своих потенциальных избирателей, считают в команде "Батькивщины". "По факту Зеленский "ободрал" нас до электорального ядра, – поясняет собеседник во фракции. – А потому задача на парламентскую кампанию состоит в том, чтобы выйти за пределы этого ядра".

К выборам в Раду готовятся также в "Самопомочи", чей лидер Андрей Садовый в ходе президентских выборов снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. На парламентские выборы "Самопомич" планирует идти отдельно. Список партии на выборы в Раду будет сформирован из трех блоков, рассказал РБК-Украина глава фракции "Самопомич" Олег Березюк. Один из этих блоков составят нынешние народные депутаты, которые, по словам Березюка, будут "прорейтингованы" областными партийными организациями.

"C 11 мая начинаются конференции областных организаций. Им будет предоставлен список из народных депутатов, желающих баллотироваться в следующий созыв парламента. Каждый член организации определит его место в списке по примеру выборов с открытыми списками", – пояснил Олег Березюк.

Во втором блоке будут члены "Самопомочи" из числа регионального партактива, которые также пройдут рейтингование в областных организациях. "Третья часть списка будет отведена для экспертов, неполитических лиц, представителей других политических сил, которые захотят войти в "Самопомич". Если мы хотим открытые списки в парламент, мы должны формировать свой партийный список таким путем", – добавил глава фракции.

Большую фракцию, согласно последним соцопросам, в следующем парламенте может получить "Оппозиционная платформа – За життя". Кандидат в президенты от этой политсилы Юрий Бойко получил четвертый результат 31 марта. Между первым и вторым туром выборов в соцопросах эта партия вышла на второе место после "Слуги народа" Зеленского.

Кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул набрал на выборах около 4%. После того, как из "Оппоблока" со скандалом исключили ее руководителей – Юрия Бойко и Сергея Левочкина, а также ухода их сторонников, рейтинг партии заметно просел. И теперь шансы ОБ на прохождение в следующий созыв колеблются в пределах проходного барьера.

Многие собеседники издания и в ОБ, и в "Оппоплатформе – За життя" ранее допускали, что до парламентских выборов стороны могут договориться об объединении и пойти в Раду единой командой. Тогда бы "Оппоблок" и "За життя" могли претендовать на одну из самых численных фракций в следующем созыве. Но пока никаких объединительных процессов в этом лагере не происходит.

По словам председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За життя" Виктора Медведчука, вопрос переговоров о возможном объединении партий на сегодня не актуален. В интервью РБК-Украина Сергей Левочкин подтвердил, что партии не ведут переговоров об объединении, но подчеркнул, что лично он "философски сторонник объединения".

Вход по спискам

После победы Зеленского на выборах в депутатском корпусе заговорили о возможном переходе к пропорциональной системе выборов, но с закрытыми списками, и с трехпроцентным проходным барьером.

При этом почти полтора года депутатская рабочая группа готовит ко второму чтению проект Избирательного кодекса, которым предусмотрен переход к пропорциональной системе выборов с открытыми региональными списками и четырехпроцентным барьером.

Говоря о главном лоббисте перехода к пропорциональной системе с закрытыми списками, несколько собеседников РБК-Украина из разных фракций и групп указали на сопредседателя парламентской группы "Видродження" Виталия Хомутынника. По информации РБК-Украина, такие инициативы Хомутынника привели к скандалу внутри самой группы, учитывая, что в парламенте "Видродження" состоит исключительно из мажоритарщиков.

По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, во время президентской кампании Хомутынник якобы оказывал поддержку Владимиру Зеленскому. Взамен депутат якобы договорился о квоте на ряд мест в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах.

На фоне высоких рейтингов партии новоизбранного президента выборы по пропорциональной системе позволят Виталию Хомутыннику завести больше своих людей по спискам "Слуги народа" в следующий парламент, утверждают собеседники в депутатском корпусе.

Сам же Хомутыник в таком случае, по утверждению источников, может пойти в парламент по спискам "Оппоблока" или "Оппозиционной платформы – За життя". В то же время трехпроцентный барьер позволит заручиться поддержкой других партий, представленных в парламенте, объясняет один из собеседников в группе "Видродження", например, "Народного фронта", чьи шансы на прохождение в Раду при таком барьере более реалистичны.

Интересно, что на согласительном совете Верховной рады 8 апреля руководитель группы "Видродження" Виктор Бондарь призвал депутатов приступить к рассмотрению Избирательного кодекса.

Виталий Хомутынник в комментарии РБК-Украина опроверг информацию о финансировании кампании Владимира Зеленского, а также прояснил свою позицию по поводу принятия Избирательного кодекса.

"Я выступаю либо за сохранение действующей системы с мажоритарной составляющей, так как мажоритарка позволяет обеспечить две вещи – связь избирателей с депутатами и представительство интересов региона в парламенте. Либо, если менять избирательную систему в Украине, то необходимо вводить открытые списки по аналогу последних местных выборов 2015 года", – сказал изданию Хомутынник.

Что же касается формата участия в следующих парламентских выборах, он заявил, что пока еще не принял для себя решения, будет ли баллотироваться в Раду или нет.