Разом до Європи: "Інтерпайп" спільно з IT-Enterprise синхронізував офіси в єдиний цифровий простір

Промислова компанія "Інтерпайп" синхронізувала в єдиний цифровий простір свої українські та закордонні офіси, що дозволить централізовано та оперативно керувати активами. Новий етап цифровізації здійснено на базі оновленої x10 ERP‑платформи від української ІТ‑компанії IT‑Enterprise.

Єдиний цифровий простір для офісів "Інтерпайп": чому це важливо

Ця інтеграція дає змогу компанії:

централізовано управляти виробничими та торговельними процесами в умовах впливу війни

контролювати собівартість і рух продукції по всьому світу в режимі онлайн.

Раніше різні підрозділи та офіси використовували відмінні налаштування обліку, що ускладнювало швидкий збір даних і управління кількома підприємствами в реальному часі.

У компанії пояснюють, що проєкт передбачав не запуск цифровізації "з нуля", а глибоку оптимізацію та консолідацію існуючих процесів у єдиному центрі керування.

Після переходу на платформу x10 всі підприємства "Інтерпайп" працюють у спільному цифровому середовищі, що забезпечує прозорість собівартості, контроль глобальної логістики та оперативність управлінських рішень.

"Завдяки цьому ми адаптували внутрішні процеси управління та створили фундамент для подальшого масштабування", - говорить IT-директор "Інтерпайп" Сергій Саєвич.

У межах проєкту промисловий гігант отримав можливість управляти всіма підприємствами 24/7 у реальному часі завдяки консолідації фінансового, управлінського та бухгалтерського обліку.

Компанія запровадила єдині методики розрахунку собівартості, що забезпечує прозорість витрат і підвищує конкурентоспроможність на глобальних ринках.

Оновлена система дозволяє відстежувати переміщення продукції по всьому світу - від виробничого цеху до кінцевого клієнта - у наскрізному режимі.

CEO української IT‑Enterprise Олег Щербатенко наголошує: перехід на платформу x10 підвищив швидкість обробки даних і забезпечив мобільність роботи в умовах воєнних ризиків, а нова архітектура відповідає міжнародним стандартам безпеки, що є важливим для роботи з іноземними партнерами.