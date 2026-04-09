Вместе в Европу: "Интерпайп" совместно с IT-Enterprise синхронизировал офисы в единое цифровое пространство
Промышленная компания "Интерпайп" синхронизировала в единое цифровое пространство свои украинские и зарубежные офисы, что позволит централизованно и оперативно управлять активами. Новый этап цифровизации осуществлен на базе обновленной x10 ERP-платформы от украинской ИТ-компании IT-Enterprise.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт IT-Enterprise.
Единое цифровое пространство для офисов "Интерпайп": почему это важно
Эта интеграция позволяет компании:
- централизованно управлять производственными и торговыми процессами в условиях влияния войны
- контролировать себестоимость и движение продукции по всему миру в режиме онлайн.
Ранее разные подразделения и офисы использовали отличные настройки учета, что затрудняло быстрый сбор данных и управление несколькими предприятиями в реальном времени.
Читайте также: Ставка на Европу и зеленую металлургию: GR-директор "Интерпайп" раскрыла планы компании
В компании поясняют, что проект предполагал не запуск цифровизации "с нуля", а глубокую оптимизацию и консолидацию существующих процессов в едином центре управления.
После перехода на платформу x10 все предприятия "Интерпайп" работают в общей цифровой среде, что обеспечивает прозрачность себестоимости, контроль глобальной логистики и оперативность управленческих решений.
"Благодаря этому мы адаптировали внутренние процессы управления и создали фундамент для дальнейшего масштабирования", - говорит IT-директор "Интерпайп" Сергей Саевич.
Interpipe Steel
В рамках проекта промышленный гигант получил возможность управлять всеми предприятиями 24/7 в реальном времени благодаря консолидации финансового, управленческого и бухгалтерского учета.
Компания ввела единые методики расчета себестоимости, что обеспечивает прозрачность затрат и повышает конкурентоспособность на глобальных рынках.
Обновленная система позволяет отслеживать перемещение продукции по всему миру - от производственного цеха до конечного клиента - в сквозном режиме.
CEO украинской IT-Enterprise Олег Щербатенко подчеркивает: переход на платформу x10 повысил скорость обработки данных и обеспечил мобильность работы в условиях военных рисков, а новая архитектура соответствует международным стандартам безопасности, что важно для работы с иностранными партнерами.
Почему сотрудничество "Интерпайп" и IT-Enterprise важно
Напомним, что "Интерпайп" - это один из крупнейших в Европе производителей железнодорожных колес и труб, который, несмотря на расположение мощностей в Украине, экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира.
Его технологический партнер, IT-Enterprise - топовый украинский разработчик корпоративных SaaS-решений. Компания успешно "цифровизирует" реальный сектор экономики (включая "Нибулон", "Укрпочту", "Укрнафту", "Укрзализныцю"). В этом сегменте IT-Enterprise удерживает лидерство наряду с международными поставщиками софта.
Синхронизация активов "Интерпайп" через решение IT-Enterprise - это не просто IT-проект, а создание единого цифрового организма, который позволяет украинскому бизнесу быть максимально адаптивным и эффективным в масштабах всего мира.
Ранее мы писали, что, по мнению СЕО "Интерпайп" Луки Занотти, украинская промышленность станет ключом к послевоенному восстановлению.