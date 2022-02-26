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Разочарование оккупантов растет. Российские военные перед Черниговом сливают собственное топливо

Автор: Сергей Пышкин

В Черниговской области Российской оккупанты на подъездах к городу самостоятельно сливают горючее. Их уныние растет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ЗУ

"На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъезде к городу специально сливают горючее из бензобаков чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Разочарование оккупантов растет почасово!",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черниговской области украинские защитники захватили несколько танков российских оккупантов.

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