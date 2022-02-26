RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зневіра окупантів зростає. Російські військові перед Черніговом зливають власне пальне

Автор: Сергій Пишкін

В Чернігівській області російські окупанти на під'їздах до міста самостійно зливають пальне. Їх зневіра зростає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗУ

"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на підїздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернігівській області українські захисники захопили кілька танків російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна