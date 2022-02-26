Зневіра окупантів зростає. Російські військові перед Черніговом зливають власне пальне

В Чернігівській області російські окупанти на під'їздах до міста самостійно зливають пальне. Їх зневіра зростає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗУ
"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на підїздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернігівській області українські захисники захопили кілька танків російських окупантів.