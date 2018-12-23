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Экс-журналист Der Spiegel собирал пожертвования "для сирот" на свой счет

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 22:57
Экс-журналист Der Spiegel собирал пожертвования "для сирот" на свой счет
Фото: Клаас Релотиус (facebook com/spiegelonline)

Издание передаст всю собранную информацию прокуратуре

Экс-журналист немецкого еженедельника Der Spiegel Клаас Релотиус, которого уличили в придумывании историй и героев для своих текстов, собирал средства с читателей "для сирот" на свой счет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Spiegel.

Так, издание отмечает, что соответствующую информацию получило от своих читателей. Указано, что Релотиус проводил кампанию по сбору средств якобы для того, чтобы помочь детям-сиротам из Турции. Сообщается, что журналист сообщил читателям об этой кампании с собственной электронной почты.

В Der Spiegel уверяют, что ничего не знали об этой кампании. Все деньги люди перевели на собственный счет Релотиуса. Издание не располагает информацией о том, сколько именно ему прислали денег и на что их потратили.

"Spiegel передаст всю собранную информацию прокуратуре в рамках рассмотрения уголовного дела", - отметили в издании.

Как писало РБК-Украина ранее, немецкое издание Der Spiegel уволило журналиста Клааса Релотиуса, которого уличили в обмане читателей. Так, Релотиус подделывал истории, которые выходили на страницах журнала, и придумывал героев. Также сообщается, что под сомнение попали его тексты, которые номинировались на журналистские премии.

Напомним, правительство Австралии проверит Facebook и Google на распространение фейков.

Добавим также, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что РФ распространяет фейки о ситуации в Керченском проливе на востоке и юге Украины.

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