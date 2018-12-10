Австралия проверит Facebook и Google на распространение фейков

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Власты страны хотят проверить крупные интернет-платформы на уровень распостранения ими фейковой информации

Правительство Австралии намерено создать новый регулирующий орган, который изучит рынок новостей в интернете и онлайн-рекламы, в частности - в Facebook и Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что в Канберре обеспокоены доминирующей ролью американских компаний Facebook и Google. Именно регулирующий орган должен проверить эти платформы, чтобы убедиться, что с рекламодателями обращаются справедливо, а общий доступ к новостям возможен без затруднений.

В Австралийской комиссии по защите прав потребителя (ACCC) заявляют, что причиной для этих действий стало растущее беспокойство о будущем журналистики и качестве новостей в свете сокращения рабочих мест в ряде редакций. Кроме того, в Австралии пытаются установить причины снижения прибыльности во всей отрасли.

Комментариев от Facebook и Google пока не было, однако обе корпорации уже заявляли, что ведут борьбу с фейковыми новостями.

Напомним, соцсеть Facebook меняет свою политику и усиливает модерацию контента, содержащего сексуальный характер.