РФ распространяет фейки о ситуации в Керченском проливе на востоке и юге Украины, - Климкин

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

РФ распространяет информацию, что украинские моряки якобы планировали взорвать мост через Керченский пролив

Российская Федерация (РФ) через социальные сети распространяет фейки о ситуации в Керченском проливе на востоке и юге Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Facebook.

По словам Климкина, РФ распространяет информацию, что украинские моряки якобы планировали взорвать мост через Керченский пролив.

"За последние несколько дней российские фейки просто заполонили социальные сети в восточных и южных регионах Украины. Рассказывают, что якобы наши моряки планировали масштабную провокацию, чтобы подогреть ситуацию перед выборами, в частности, взорвать мост через Керченский пролив", - написал он.

Климкин отметил, что планирует посетить регионы, которые являются мишенью масштабной дезинформационной кампании РФ.

"Я убежден, что главное в любой ситуации - люди. И с ними нужно обязательно разговаривать. Конечно, посты в ФБ и телевидение - это достаточно удобная опция, но я призываю не переоценивать их эффективность и встречаться с людьми лично. Нужно ехать в регионы, которые являются мишенью этой масштабной дезинформационной кампании. В ближайшее время планирую именно так поступить", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Климкина, отказ РФ допустить консулов к украинским морякам является международным преступлением.