Журналиста Spiegel разоблачили на обмане читателей

Фото: Клаас Релотиус (facebook com/spiegelonline)

Клаас Релотиус выдумывал неправдивые истории и персонажей

Немецкое издание Der Spiegel уволило журналиста Клааса Релотиуса, которого разоблачили на обмане читателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в заявлении Spiegel указывается, что Релотиус подделывал истории, которые выходили на страницах журнала, и выдумывал героев. Также сообщается, что под сомнение попали его тексты, которые номинировались на журналистские премии.

Сам Релотиус признался в обмане читателей по крайней мере в 14 статьях. Внутреннее расследование провели после того, как один из его коллег усомнился в правдивости данных Релотиуса. Выяснилось, что журналист использовал в статьях людей, с которыми не общался, но приводил их цитаты, якобы услышанные в личных беседах.

В печатной версии журнала за последние семь лет вышло около 60 его текстов. По словам Релотиуса, большая их часть правдива.

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