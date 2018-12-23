Екс-журналіст Der Spiegel збирав пожертви "для сиріт" на свій рахунок

Фото: Клаас Релотіус (facebook com / spiegelonline)

Видання передасть усю зібрану інформацію прокуратурі

Екс-журналіст німецького тижневика Der Spiegel Клаас Релотіус, якого викрили на вигадуванні історій та героїв для своїх текстів, збирав кошти з читачів "для сиріт" на власний рахунок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Der Spiegel.

Так, видання відзначає, що відповідну інформацію отримало від своїх читачів. Вказано, що Релотіус проводив кампанію зі збору коштів нібито для того, аби допомогти дітям-сиротам з Туреччини. Повідомляється, що журналіст поінформував читачів про цю кампанію з власної електронної скриньки.

У Der Spiegel запевняють, що нічого не знали про цю кампанію. Усі гроші люди перевели на власний рахунок Релотіуса. Видання не володіє інформацією щодо того, скільки саме йому надіслали грошей і на що їх витратили.

"Spiegel передасть усю зібрану інформацію прокуратурі в межах розгляду кримінальної справи", - зазначили у виданні.

Як писало РБК-Україна раніше, німецьке видання Der Spiegel звільнило журналіста Клааса Релотіуса, якого викрили на обмані читачів. Так, Релотіус підробляв історії, які виходили на сторінках журналу, і вигадував героїв. Також повідомляється, що під сумнів потрапили його тексти, які номінувалися на журналістські премії.

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