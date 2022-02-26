Разоблачена ботоферма РФ. Она поддерживала агрессию против Украины

Служба безопасности Украины, Киберполиция и волонтеры получили информацию о более 7 тысяч абонентских номерах на территории Российской Федерации. Они проводили информационную кампанию по поддержке агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную полицию Украины.
По данному факту открыли уголовное производство по статье 258 (Террористический акт), статье 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) и статье 436 (Пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.
Ботоферма распространяла информацию в сообществах и пабликах Telegram, WhatApp и Viber. Специалисты опубликовали первые 100 номеров для подтверждения информации. Остальные номера направлены независимым расследователям из международных сообществ. Специалисты проведут анализ установленных данных, а также идентифицируют их связи и места жительства в РФ.
Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.
Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.