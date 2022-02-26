Викрито ботоферму РФ. Вона підтримувала агресію проти України

Служба безпеки України, кіберполіція та волонтери отримали інформацію про понад 7 тисяч абонентських номерів на території Російської Федерації. Вони проводили інформаційну кампанію з підтримки агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Національну поліцію України .

Ботоферма поширювала інформацію в спільнотах і пабліках Telegram, WhatApp і Viber. Фахівці опублікували перші 100 номерів для підтвердження інформації. Решта номерів направлені незалежним розслідувачам з міжнародних спільнот. Фахівці проведуть аналіз встановлених даних, а також ідентифікують їх зв'язки і місця проживання в РФ.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт), статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) та статтею 436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.