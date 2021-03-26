Разногласия по "Северному потоку-2" не повлияют на отношения между США и ФРГ, - Блинкен

Он подчеркнул, что Германия является одним из ближайших союзников и партнеров Штатов.

"И мы каждый день работаем вместе над большим количеством вещей, имеющих глубинное влияние на жизнь наших граждан... И тот факт, что мы имеем разногласия относительно Nord Stream 2, не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения", - убежден Блинкен.

Он напомнил, что позиция Белого дома является четкой: газопровод - не на пользу Европе.

"Он подрывает основные принципы ЕС по энергетической безопасности и энергетической независимости. Я также думаю, это является вызовом для Украины, Польши и других стран, о которых мы заботимся",- добавил Блинкен.

Накануне Энтони Блинкен заявил, что угроза американских санкций против "Северного потока-2" является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран-участниц альянса нет четкой позиции по "Северному потоку-2".