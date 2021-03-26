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Розбіжності щодо "Північного потоку-2" не вплинуть на відносини між США та ФРН, - Блінкен

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що різні погляди щодо російського газопроводу "Північний потік-2" не матимуть негативного впливу на відносини між Вашингтоном і Берліном. Раніше він анонсував санкції за будівництво газопроводу.

Про це Блінкен заявив в інтерв’ю Euronews, стенограму якого оприлюднив Держдеп США.

Він підкреслив, що Німеччина є одним із найближчих союзників і партнерів Штатів.

"І ми щодня працюємо разом над великою кількістю речей, що мають глибинний вплив на життя наших громадян… І той факт, що ми маємо розбіжності стосовно Nord Stream 2, не впливає і не вплине на загальне партнерство й відносини", - переконаний Блінкен.

Він нагадав, що позиція Білого дому є чіткою: газопровід - не на користь Європі.

"Він підриває основні принципи ЄС щодо енергетичної безпеки й енергетичної незалежності. Я також думаю, це є викликом для України, Польщі й інших країн, про які ми дбаємо",- додав Блінкен.

Напередодні Ентоні Блінкен заявив, що загроза американських санкцій проти "Північного потоку-2" є реальною. Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні у будівництві газопроводу.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що серед країн-учасниць альянсу немає чіткої позиції щодо "Північному потоку-2".

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Новини України ГерманияСполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2
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