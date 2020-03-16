Разногласия между Украиной и Венгрией в вопросе нацменьшинств остаются, - Мережко

Между Украиной и Венгрией на данный момент нет никого прогресса в вопросе нацменьшинств. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко.

По его словам, за период нахождения на должности главы комитета по внешней политике (с 17 января - ред.), он ни разу не встречался и не видел желание встретиться от посла Венгрии.

"Венгрия - это потенциальный наш союзник, исторически у них есть досадный опыт с Советским союзом, и они должны были бы понимать нас как никто другой. Их политика направлена на защиту венгров в разных странах, в Словакии, Румынии, Сербии, но они должны уважать нашу Конституцию и законодательство и понимать нашу ситуацию", - сказал Мережко.

При этом нардеп отметил, что по сравнению со старой властью, где был более жесткий политический климат, сейчас есть определенные сдвиги в отношениях между странами. Хотя и отметил, что фундаментом решения нацменьшинств должна быть украинская Конституация.

"У нас есть определенные красные линии, принципы, которыми мы не можем поступиться, и нужно выяснить, где есть место для компромисса", - пояснил Мережко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявлял, что принятый Верховной радой Украины закон о языке, по его мнению, "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка. Сийярто подчеркнул, что "восстановление" прав нацменьшинств является главным условием для разблокировки вступления Украины в НАТО.

Также сообщалось, что в декабре на венгерском телеканале "М1" был показан сюжет, где Крым обозначили как часть России. В связи с этим посольство Украины обратилось в Министерство иностранных дел Венгрии.