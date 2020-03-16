Розбіжності між Україною та Угорщиною у питанні нацменшин залишаються, - Мережко

Між Україною та Угорщиною на даний момент немає нікого прогресу в питанні нацменшин. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив глава парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, за період перебування на посаді голови комітету із зовнішньої політики (з 17 січня - ред.), він жодного разу не зустрічався і не бачив бажання зустрітися від посла Угорщини.

"Угорщина - це потенційний наш союзник, історично у них є прикрий досвід з Радянським союзом, і вони мали б розуміти нас як ніхто інший. Їх політика спрямована на захист угорців в різних країнах, в Словаччині, Румунії, Сербії, але вони повинні поважати нашу Конституцію і законодавство і розуміти нашу ситуацію", - сказав Мережко.

При цьому нардеп зазначив, що порівняно зі старою владою, де був більш жорсткий політичний клімат, зараз є певні зрушення у відносинах між країнами. Хоча й зазначив, що фундаментом рішення нацменшин повинна бути українська Конституація.

"У нас є певні червоні лінії, принципи, якими ми не можемо поступитися, і потрібно з'ясувати, де є місце для компромісу", - пояснив Мережко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що прийнятий Верховною радою України закон про мову, на його думку, "відбирає" раніше набуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови. Сійярто підкреслив, що "відновлення" прав нацменшин є головною умовою для розблокування вступу України в НАТО.

Також повідомлялося, що в грудні на угорському телеканалі "М1" був показаний сюжет, де Крим позначили як частина Росії. У зв'язку з цим посольство України звернулося до Міністерства закордонних справ Угорщини.