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Венгрия назвала условие для разблокировки вступления Украины в НАТО

Новости » Политика     07.12.2019 - 22:40
Венгрия назвала условие для разблокировки вступления Украины в НАТО
Фото: Петер Сийярто (kormany.hu)

Сийярто отметил, что правительство Венгрии имеет определенные надежды на Владимира Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по его мнению, Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользование ими родного языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

В коммюнике министр заявляет, что таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднее образование - ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", - говорится в заявлении.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство Венгрии имеет определенные надежды на Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", - добавил он.

Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала "языковой закон" Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств.

Кроме того, в Венгрии выступили с критикой в отношении "языкового закона". По словам посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, так как учить его трудно.

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