Разница зарплат женщин и мужчин во время карантина сократилась до 20%

Госстат обнародовал данные за апрель-июнь 2020 года
Среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2020 года составляет 9740 грн. Зарплата женщин составляет 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11804 гривен. Это на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 гривен).
Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).