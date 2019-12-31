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Разница между доходами "Нафтогаза" и "Оператора ГТС" будет минимальной, - Коболев

Новости » Политика     31.12.2019 - 15:43
Разница между доходами "Нафтогаза" и "Оператора ГТС" будет минимальной, - Коболев
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Также Коболев отметил, что для Украины важно завершить реформу рынка природного газа

Разница между доходами НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператора ГТС Украины" будет минимальной. Об этом на брифинге сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, разница между доходами составит менее 10%.

"Что интересует многих: есть четкое распределение доходов между "Нафтогазом" и оператором. Львиная часть доходов будет уходить оператору. Разница между доходами "Нафтогаза" и Оператора - минимальная, она составляет менее 10%", - заявил Коболев.

Кроме того, он отметил, что для Украины важно завершить реформу рынка природного газа.

"Мы согласовали новый план анбандлинга "Нафтогаза", который позволил нам получить сертификацию. С 1 (января - ред.) новый независимый оператор будет в полной мере работать. Эту проблему мы успели решить, но с точки зрения законодательства или регуляторных актов рынок природного газа не достиг соответствия европейскому законодательству", - сказал Коболев.

Также он добавил, что риски неэффективного европейского законодательства взял на себя "Нафтогаз".

"Позиция "Газпрома" предсказуема. Они не готовы брать на себя риски неэффективного европейского законодательства. Поэтому эти риски на себя взял "Нафтогаз", выступая буфером между "Газпромом" и Украиной. Для нас эти риски являются привычными, но мы не в восторге от такого варианта. Это элемент компромисса... Это является нестандартным элементом, для нас он не был неожиданным", - добавил Коболев.

Брифинг Коболева

Украина заключила с Россией контракт на транзит газа. Брифинг председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева — показываем вживую

Опубликовано hromadske.ua Вторник, 31 декабря 2019 г.

Напомним, 30 декабря Украина и Российськая Федерация подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз Украины
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