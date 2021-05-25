Разница в 10 лет: Госстат назвал продолжительность жизни женщин и мужчин

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин).

Всего же за 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине было 51 556,5 тысяч постоянных жителей, в 2020 году - 41 732,8 тысяч.