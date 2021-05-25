Різниця у 10 років: Держстат назвав тривалість життя жінок та чоловіків

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона становила 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).

Усього ж за 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році - 41 732,8 тисяч.