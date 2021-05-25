Різниця у 10 років: Держстат назвав тривалість життя жінок та чоловіків
Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні у 2019 році становила 72,01 років. Для чоловіків вона становить 66,92 років, для жінок - 76,98 років.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона становила 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).
Усього ж за 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році - 41 732,8 тисяч.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.
Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.
Відзначимо, після спалаху пандемії COVID-19 у минулому році очікувана тривалість життя при народженні впала в переважній більшості держав-членів ЄС, щодо яких наявні дані за 2020 рік.