Різниця у 10 років: Держстат назвав тривалість життя жінок та чоловіків

Фото: тривалість життя жінок в Україні на 10 років більше, ніж чоловіків

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні у 2019 році становила 72,01 років. Для чоловіків вона становить 66,92 років, для жінок - 76,98 років.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона становила 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок). Усього ж за 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році - 41 732,8 тисяч.