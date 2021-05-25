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Різниця у 10 років: Держстат назвав тривалість життя жінок та чоловіків

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 13:58
Різниця у 10 років: Держстат назвав тривалість життя жінок та чоловіків Фото: тривалість життя жінок в Україні на 10 років більше, ніж чоловіків
Автор: Олександр Білоус

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні у 2019 році становила 72,01 років. Для чоловіків вона становить 66,92 років, для жінок - 76,98 років.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона становила 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).

Різниця у 10 років: Держстат назвав тривалість життя жінок та чоловіків

Усього ж за 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році - 41 732,8 тисяч.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

Відзначимо, після спалаху пандемії COVID-19 у минулому році очікувана тривалість життя при народженні впала в переважній більшості держав-членів ЄС, щодо яких наявні дані за 2020 рік.

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