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Розмінування в районі Петрівського має початися на пізніше 13 листопада, - Сайдік

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 02:37
Розмінування в районі Петрівського має початися на пізніше 13 листопада, - Сайдік
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі продовжувати виконувати зобов’язання щодо розведення військ на Донбасі

Розмінування в районі Петрівського на Донеччині, де 9 листопада почалося розведення сил і засобів, має початися не пізніше ніж 13 листопада. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, передає "Радіо Свобода".

За його словами, СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення сил не пізніше ніж 13 листопада.

"9 листопада сторони почали відновлене відведення сил і засобів у районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того самого дня, а українська сторона – 11 листопада. СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше ніж завтра (13 листопада, - ред.). Також не пізніше, ніж завтра (13 листопада, - ред.), в районі Петрівського мають розпочатися роботи з розмінування", - заявив Сайдік.

За його словами, на ділянці розведення в Станиці Луганській в Луганській області успішно тривають роботи з ремонту моста через річку Сіверський Донець. Завершення робіт планується до кінця цього місяця.

На ділянці розведення в Золотому (Луганська область) нині тривають роботи з розмінування.

Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі продовжувати з повною відповідальністю ставитися до взятих на себе зобов’язань.

Нагадаємо, у суботу, 9 листопада, на Донбасі розпочалося розведення сил в районі населеного пункту Петрівське.

Практичне розведення сил в Петровському на Донбасі мало відбуватися протягом трьох днів, після чого мало початися розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Війська ООС відведуть сили на один кілометр, також свої війська повинен відвести противник.

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