Размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на 50%

По данным статистического ведомства, в апреле 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 22,7 млрд (127,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2021 года составила 74,3 млрд грн, что на 5,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (79,3 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 25,4 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,6 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,2 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.