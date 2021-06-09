Размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на 50%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2021 года составили 17,8 млрд грн. Это на 56,1% больше, чем в апреле прошлого года (11,4 млрд грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в апреле 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 22,7 млрд (127,3% начисленных за этот период сумм).
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2021 года составила 74,3 млрд грн, что на 5,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (79,3 млрд грн).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 25,4 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,6 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,2 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.
Напомним, по данным КМИС, проведенного в мае 2021 года, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.
Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.