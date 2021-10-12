Разлив нефти в Калифорнии: за дело взялся генеральный прокурор штата

В Калифорнии главный прокурор штата взялся расследовать утечку нефти в море. Как известно, в результате разлива нефти тысячи литров нефтепродуктов попали в Тихий океан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сказал, что министерство юстиции штата готово сделать все необходимое, чтоб получить полный отчет того, что произошло и как, и кто виновен в этом. При этом, пока что неясно, приведет ли это расследование к уголовному или гражданскому иску.
этом районе были извлечены 74 пострадавших от нефти птицы и рыбы и 38
Напомним, что в Калифорнии произошел разлив нефти в море. Власти сообщили об экологической катастрофе.