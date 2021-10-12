Разлив нефти в Калифорнии: за дело взялся генеральный прокурор штата

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сказал, что министерство юстиции штата готово сделать все необходимое, чтоб получить полный отчет того, что произошло и как, и кто виновен в этом. При этом, пока что неясно, приведет ли это расследование к уголовному или гражданскому иску.

этом районе были извлечены 74 пострадавших от нефти птицы и рыбы и 38