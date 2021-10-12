UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разлив нефти в Калифорнии: за дело взялся генеральный прокурор штата

Автор: Наталья Скороход

В Калифорнии главный прокурор штата взялся расследовать утечку нефти в море. Как известно, в результате разлива нефти тысячи литров нефтепродуктов попали в Тихий океан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сказал, что министерство юстиции штата готово сделать все необходимое, чтоб получить полный отчет того, что произошло и как, и кто виновен в этом. При этом, пока что неясно, приведет ли это расследование к уголовному или гражданскому иску.

этом районе были извлечены 74 пострадавших от нефти птицы и рыбы и 38

Напомним, что в Калифорнии произошел разлив нефти в море. Власти сообщили об экологической катастрофе.

Читайте РБК-Украина в Google News
АварияНефть