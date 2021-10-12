Розлив нафти в Каліфорнії: за справу взявся Генеральний прокурор штату

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта сказав, що Міністерство юстиції штату готове зробити все необхідне, щоб отримати повний звіт того, що сталося і як, і хто винен у цьому. При цьому, поки що неясно, чи призведе це розслідування до Кримінального або цивільного позову.

цьому районі були витягнуті 74 постраждалих від нафти птиці і риби і 38