У разі припинення вогню 25% територій України залишаться під контролем РФ, - Боднар

Припинення вогню без виведення російських загарбників з тимчасово окупованих територій України надасть Росії можливість для подальших атак.

Він зазначив, що вирішення проблеми російської окупації, яка триває вже понад два роки, полягає у захисті територіальної цілісності України в межах міжнародного права.

"Будь-яка інша пропозиція рішення не повинна прийматися до розгляду, і з цієї причини ми відхилили її", - зауважив посол.

Він додав, що багато країн пропонували ідею припинення вогню, але не замислювалися про її наслідки.

Припинення вогню, за словами Боднара, залишить 25% території України під контролем Росії, яка виграє час для посилення своїх можливостей і відновлення нападів на Україну.

"Наші методи забезпечення миру дуже прості - це виведення російських військ і збереження міжнародного права, тоді ми можемо почати говорити про інші можливості", - пояснив Боднар.