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В случае прекращения огня 25% территории Украины останутся под контролем РФ, - Боднар

Пятница 26 июля 2024 14:12
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В случае прекращения огня 25% территории Украины останутся под контролем РФ, - Боднар Фото: посол Украины в Турции Василий Боднарь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Прекращение огня без вывода российских захватчиков с временно оккупированных территорий Украины предоставит России возможность для дальнейших атак.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Он отметил, что решение проблемы российской оккупации, которая длится уже более двух лет, заключается в защите территориальной целостности Украины в рамках международного права.

"Любое другое предложение решения не должно приниматься к рассмотрению, и по этой причине мы отклонили его", - отметил посол.

Он добавил, что многие страны предлагали идею прекращения огня, но не задумывались о ее последствиях.

Прекращение огня, по словам Боднара, оставит 25% территории Украины под контролем России, которая выиграет время для усиления своих возможностей и возобновления нападений на Украину.

"Наши методы обеспечения мира очень просты - это вывод российских войск и сохранение международного права, тогда мы можем начать говорить о других возможностях", - пояснил Боднар.

Предложения о прекращении огня

В начале июля в Украину с рабочим визитом прибыл премьер Венгрии Виктор Орбан. Он предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь на фронте, чтобы начать переговоры с РФ.

При этом в Институте изучения войны (ISW) отметили, что жесткие условия Кремля для мирных переговоров фактически приравниваются к капитуляции Украины, что свидетельствует о нежелании диктатора Владимира Путина проводить честные переговоры на условиях, отличных от российских.

Ранее Путин выдвинул условие прекращения огня: Украина должна отказаться от четырех областей и членства в НАТО.

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