У разі блекауту зв'язок буде триматись мінімум 3 доби

Оператори працюють над створенням резерву, який дозволить 3 доби забезпечувати зв'язок, у разі критичних перебоїв з електропостачанням.

Про це під час телемарафону заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь, передає РБК-Україна .

Він заявив, що наразі в Україні працює 82% базових станцій, за виключенням Луганської і Херсонської областей - там зараз йде відновлення потужностей після останнього ракетного удару.

"Дійсно проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години", - зазначив Щеголь.

Він додав, що зараз оператори працюють над створенням резерву, який дозволить мати зв'язок у критичних точках мінімум 3 доби.

"На сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами, підводяться мережі до пунктів незламності. Кожен пункт незламності повинен бути зарезервований зв'язком мінімум також на 3 доби, і ми зараз цю роботу з операторами щоденно виконуємо”, - повідомив Щеголь.