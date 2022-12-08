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У разі блекауту зв'язок буде триматись мінімум 3 доби

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 01:01
У разі блекауту зв'язок буде триматись мінімум 3 доби Фото: зв'язок під час блекауту буде триматись три доби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Оператори працюють над створенням резерву, який дозволить 3 доби забезпечувати зв'язок, у разі критичних перебоїв з електропостачанням.

Про це під час телемарафону заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь, передає РБК-Україна.

Він заявив, що наразі в Україні працює 82% базових станцій, за виключенням Луганської і Херсонської областей - там зараз йде відновлення потужностей після останнього ракетного удару.

"Дійсно проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години", - зазначив Щеголь.

Він додав, що зараз оператори працюють над створенням резерву, який дозволить мати зв'язок у критичних точках мінімум 3 доби.

"На сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами, підводяться мережі до пунктів незламності. Кожен пункт незламності повинен бути зарезервований зв'язком мінімум також на 3 доби, і ми зараз цю роботу з операторами щоденно виконуємо”, - повідомив Щеголь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що наразі неможливо відновити роботу енергосистеми у повному обсязі.

Раніше повідомлялось, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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