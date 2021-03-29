Розвантаження контейнеровоза в Суецькому каналі може розпочатися вже у вівторок

Розвантаження контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину в Суецькому каналі, може початися у вівторок, 30 березня. Для розвантаження судна необхідно підігнати плавучі засоби, щоб перетягнути на них контейнери.

Про це повідомив радник президента Єгипту з питань морських портів Мохаб Мамиш в інтерв'ю Sky News Arabia.

Розвантаження почнуть виконувати, коли вичерпають можливості буксирів.

"Розвантаження контейнеровоза почнеться післязавтра, тобто у вівторок, після того, як будуть вичерпані всі можливості для витягування судна за допомогою буксирів", - заявив Мамиш.



Нагадаємо, через контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину, у заторі опинилося майже 370 суден.

28 березня контейнеровоз Ever Given вдалося зрушити з місця.

Контейнеровоз сів на мілину 24 березня. Передбачається, що до цього призвів сильний вітер і людський фактор.

На новинах про блокаду каналу ціни на нафту виросли на 2%.

До слова, близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, тому там уже утворилася пробка з декількох сотень кораблів, які чекають, коли рух буде відновлено.