Разгромлен после захвата. Появилось видео из аэропорта Алматы
Вечером 5 января в ходе антитеррористической операции военные освободили аэропорт Алматы, который накануне захватили протестующие в Казахстане. В сети появилось видео воздушной гавани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на In Business.
Как сообщил заместитель акима (главы городской администрации) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим.
По данным Zakon.kz, во время проведения антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военных.
В социальных сетях появилось видео освобожденного от протестующих аэропорта Алматы. На кадрах видны разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров.
Напомним, в Казахстане 4-5 января вспыхнули масштабные протесты.
Отметим, несколько десятков протестующих захватили аэропорт Алматы. В результате воздушная гавань приостановила работу.
Как сообщало РБК-Украина, на фоне вспыхнувших беспорядков по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.