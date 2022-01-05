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Розгромлений після захоплення. З'явилося відео з аеропорту Алмати

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Алмати, Середа 05 січня 2022 22:02
Розгромлений після захоплення. З'явилося відео з аеропорту Алмати Фото: спецназ звільнив аеропорт Алмати (twitter.com/_special_man)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 5 січня в ході антитерористичної операції військові звільнили аеропорт Алмати, який напередодні захопили протестувальники в Казахстані. У мережі з'явилося відео повітряної гавані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Business.

Як повідомив заступник акима (голови міської адміністрації) Алмати Єржан Бабакурманов, в місті почалася спецоперація. Військові звільнили аеропорт і його робота переводиться в штатний режим.

За даними Zakon.kz, під час проведення антитерористичної операції в аеропорту Алмати загинули двоє військових.

У соціальних мережах з'явилося відео звільненого від протестувальників аеропорту Алмати. На кадрах видно розгромлені каси, бутіки, зони прильоту і посадки пасажирів.

Нагадаємо, в Казахстані 4-5 січня спалахнули масштабні протести.

Відзначити, кілька десятків протестувальників захопили аеропорт Алмати. В результаті повітряна гавань призупинила роботу.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі заворушень, що спалахнули, по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

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