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После разговора с Путиным. Макрон позвонил Зеленскому

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Накануне французский президент провел разговор с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Instagram.

Как рассказал Зеленский, он и французский президент говорили о:

  • возобновлении работы нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе;
  • деэскалации ситуации вокруг границ Украины.

"Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается",- заявил глава украинского государства после разговора.

Напомним, днем Макрон говорил с Путиным, в частности о деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Как рассказал представитель Макрона, Путин в разговоре с президентом Франции не высказывал никаких планов по поводу наступления на Украину.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронВторжение России в Украину