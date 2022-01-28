После разговора с Путиным. Макрон позвонил Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Накануне французский президент провел разговор с главой России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Instagram.
Как рассказал Зеленский, он и французский президент говорили о:
"Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается",- заявил глава украинского государства после разговора.
Напомним, днем Макрон говорил с Путиным, в частности о деэскалации ситуации вокруг украинских границ.
Как рассказал представитель Макрона, Путин в разговоре с президентом Франции не высказывал никаких планов по поводу наступления на Украину.