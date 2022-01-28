RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Після розмови з Путіним. Макрон зателефонував Зеленському

Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері зателефонував українському лідерові Володимиру Зеленському. Напередодні французький президент провів розмову з очільником Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Instagram.

Як розповів Зеленський, він та французький президент говорили про:

  • відновлення роботи нормандського формату для врегулювання конфлікту на Донбасі;
  • деескалацію ситуації довкола кордонів України.

"Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації зменшується", - заявив глава української держави після розмови.

Нагадаємо, вдень Макрон говорив з Путіним, зокрема про деескалацію ситуації довкола українських кордонів.

Як розповів представник Макрона, Путін в розмові з президентом Франції не висловлював жодних планів щодо наступу на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЕммануель МакронВторгнення Росії до України