Разгон студентов и задержания протестующих: что происходит в Беларуси

В Минске студенты устроили масштабный антиправительственный протест. Милицейские уже начали разгон протестующих, также студентов задерживают, более подробно в материале РБК-Украина.

Здание БНТУ заблокировали силовики

Милиция и ОМОН заблокировали улицу Карла Маркса и подъезд к Октябрьской площади на проспекте Независимости.

Как сообщает Tut.by, студентов Белорусского национального технического университета не выпускают из одного из корпусов.

Тем временем, преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты Белорусской государственной академии искусств опубликовали открытое письмо с требованием проведения новых выборов.

В ходе марша студентов в Минске задержаны 17 человек

Правозащитная организация "Весна" сообщает о задержании 17 человек в ходе протестов в Минске.

1. Владислав Стасевич.

2. Виктория Гранковская.

3. Дмитрий Островский.

4. Мария Ваитович - журналист "Еврорадио".

5. Раман Хадун - журналист "Еврорадио".

6. Роман Самуилов.

7. Олег Кузьмич.

8. Дмитрий Кривонос.

9. Дмитрий Шулюк.

10. Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета.

11. Себастьян Заре.

12. Глеб Шевченко.

13. Артём Бабич.

14. Мария Шерышевская.

15. Ангелина Гавриленко.

16. Анастасия Лазарова.

17. Андрей Савич.

МВД Беларуси заявило о задержании протестующего

Милицейские задержали 42-летнего жителя облцентра, который возглавлял колонну протестующих в Бресте 30 августа. По данным МВД, он ранее 30 раз нарушал административное законодательство страны.

"В отношении брестчанина составлен административный протокол за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Колонны студентов объединились

Студенты Академии искусств влились поток студентов Белорусского национального технического университета. Общая колонна протяженностью более 900 метров прошла площадь Якуба Колоса и движется дальше.

Разгон и задержание студентов

В районе площади Независимости, что в Минске, начались задержания. Милицейские подошли к студентам и предложили разойтись. Студенты сомкнулись в цепь и отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и уводить.

На протест выходят студенты Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Минского государственного лингвистического университета.

Фото: разгон студентов в Беларуси (news.tut.by)

Сотрудники ОМОН начали задерживать студентов. Также был задержан преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета Вадим Белявец.

Тем временем, колонна студентов вышла из парка Горького и продолжает движение.

Студенты устроили перформанс

Возле Академии искусств студенты и поддерживающие их устроили перформанс. Его участники, более 50 человек, заклеили рты черным скотчем. На плакатах встречаются надписи "Гвалтам праўду не задушыш", "Молчание - знак согласия?".

Фото: протест в Минске (news.tut.by)

Лукашенко исключает гражданскую войну в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет гражданской войны. По его словам, белорусам никто не даст больше, чем они могут заработать сами.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", - сказал Лукашенко.

Власть пригрозила студентам службой в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа пригрозил отменой отсрочек от армии студентам, участвующим в акциях протеста.

"Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - заявил он.

Напомним, анонсировалось, что в Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с российским президентом Владимиром Путиным.