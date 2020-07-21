Разбой, бандитизм, вымогательство: за что судили луцкого террориста

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

Луцкий террорист Максим Кривош был дважды судим

В Министерстве внутренних дел сообщили подробности биографии луцкого террориста Максима Кривоша. Террорист около десяти лет находился в исправительных учреждениях.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, Кривош был ранее дважды судим за совершение ряда тяжких преступлений.

Так, по словам Геращенко в 1994 году Кривош был арестован Луцким городским судом за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное ношение, хранение огнестрельного или холодного оружия.

Кроме того, в 2005 году Луцкий городской районный суд арестовал Кривоша за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фото: Максим Кривош (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, ранее сообщалось, что полиция получила информацию о том, что террорист находился на психиатрическом лечении, однако не уточнила, где именно.

Ранее в ходе спецоперации стало известно о том, что нападавший заявил о еще одной заложенной взрывчатке.

На место происшествия в Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков; президент Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников.