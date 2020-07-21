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Розбій, бандитизм, вимагання: за що судили луцького терориста

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 14:16
Розбій, бандитизм, вимагання: за що судили луцького терориста
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Луцький терорист Максим Кривош був двічі судимий

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили подробиці біографії луцького терориста Максима Кривоша. Терорист близько десяти років перебував у виправних установах.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в Facebook.

За його словами, Кривош був раніше двічі судимий за скоєння низки тяжких злочинів.

Так, за словами Геращенко в 1994 році Кривош був заарештований Луцьким міським судом за розбій, шахрайство, вимагання і незаконне носіння, зберігання вогнепальної або холодної зброї.

Крім того, у 2005 році Луцький міський районний суд заарештував Кривоша за шахрайство з фінансовими ресурсами, бандитизм, вимагання і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Розбій, бандитизм, вимагання: за що судили луцького терористаФото: Максим Кривош (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція отримала інформацію про те, що терорист перебував на психіатричному лікуванні, однак не уточнила, де саме.

Раніше у ході спецоперації стало відомо про те, що нападник заявив про ще одну закладену вибухівку.

На місце події Луцьк в терміновому порядку вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; президент Володимир Зеленський вже відреагував на захоплення заручників.

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