Разборка кланов: в МВД заявили, что установили заказчиков

Правоохранители уже установили лиц, которые наняли молодых людей для участия в вооруженной потасовке в Броварах. В скором времени им будут предъявлены подозрения.

Об этом заявим заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я в интересах следствия не стал бы сейчас называть фамилии. Но я могу сказать, что они нам известны. Лица, которые позволили себе организовать данных молодых людей - "титушек". Они нам понятны, им будут предъявлены подозрения", - заявил Геращенко.

Он также рассказал, что заказчики вооруженного конфликта предлагали участникам по 800 гривен за "создание толпы".

"К сожалению, молодые люди в Виннице были согласны поехать за 800 гривен в сутки поехать и создавать толпу, чтобы решать таким образом вопросы. Скорее всего, в планах группировок не было применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но ружье, висящее на стене, выстреливает. За все это придется отвечать и организаторам, и исполнителям", - добавил он.

По его словам, главной причиной конфликта стало то, что областные власти не контролировали проблемы, возникшие с организацией транспортных перевозок.

"Это была криминальная разборка кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков. …. Областная администрация год назад провела тендер, в результате которого зашел еще один перевозчик. После двух месяцев карантина, когда перевозки не осуществлялись, две враждующие группировки решили выяснить отношения. Одна из Винницы, другая из Броваров", - заявил Геращенко.

Напомним, полиция задержала 28 участников перестрелки в Броварах.

Кроме того, 30 мая состоится суд над задержанными участниками перестрелки в Броварах.