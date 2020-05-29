Розбирання кланів: МВС встановило замовників перестрілки в Броварах

Правоохоронці вже встановили осіб, які найняли молодих людей для участі у збройній сутичці в Броварах. Незабаром їм будуть пред'явлені підозри.

Про це заявимо заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Я в інтересах слідства не став би зараз називати прізвища. Але я можу сказати, що вони нам відомі. Особи, які дозволили собі організувати даних молодих людей - "тітушок". Вони нам зрозумілі, їм будуть пред'явлені підозри", - заявив Геращенко.

Він також розповів, що замовники збройного конфлікту пропонували учасникам по 800 гривень за "створення натовпу".

"На жаль, молоді люди у Вінниці були згодні поїхати за 800 гривень на добу поїхати і створювати натовп, щоб вирішувати таким чином питання. Швидше за все, у планах угруповань не було застосовувати зброю. Думали, що закінчиться протистоянням. Але рушниця, що висить на стіні, вистрілює. За все це доведеться відповідати і організаторам та виконавцям", - додав він.

За його словами, головною причиною конфлікту стало те, що обласна влада не контролювали проблеми, що виникли з організацією транспортних перевезень.

"Це була кримінальна розбірка кланів, які кришують різних автомобільних перевізників. .... Обласна адміністрація рік тому провела тендер, в результаті якого зайшов ще один перевізник. Після двох місяців карантину, коли перевезення не здійснювалися, два ворогуючих угруповання вирішили з'ясувати відносини. Одна з Вінниці, інша з Броварів", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, поліція затримала 28 учасників перестрілки в Броварах.

Крім того, 30 травня відбудеться суд над затриманими учасниками стрілянини у Броварах.