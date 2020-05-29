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Перестрелка в Броварах: суд над задержанными будет завтра

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 22:19
Перестрелка в Броварах: суд над задержанными будет завтра
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Большинству задержанным участникам потасовки уже предъявили подозрения

В субботу, 30 мая, состоится судебное заседание, в ходе которого задержанным из-за перестрелки в Броварах изберут меру пресечения. Полиция потребует избрать для участников потасовки арест без возможности внесения залога.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в видеообращении, которое транслировалось в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Так, по словам министра, большинству задержанным участникам потасовки уже предъявили подозрения по 208 статье Уголовного кодекса.

"28 участников задержаны, из них - 22 предъявлены обвинения. Они фактически арестованы по 208 статье арестованы. Очень рассчитываем, что при поддержке прокуратуры в судах завтра им будет вынесен безальтернативный арест и эти люди надолго сядут в тюрьму", - заявил Аваков.

Напомним, участников перестрелки в Броварах правоохранители задерживали в нескольких областях.

Кроме того, полиция квалифицировала перестрелку в Броварах как покушение на массовое убийство.

Добавим, что полиция задержала 28 участников перестрелки в Броварах.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Броварыперестрелка
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