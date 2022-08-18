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Разблокировка портов для экспорта металлопродукции даст Украине миллиарды долларов выручки, - эксперт

Фото: разблокировка портов для экспорта металлопродукции даст Украине миллиарды долларов (gmk center)
Автор: Александр Мороз

Расширение действия международного "зернового" соглашения на украинскую металлопродукцию даст стране миллиарды долларов поступлений, а также поможет сохранить рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Открытие портов для экспорта металла - очень важно. Речь идет о миллиардах долларов валютной выручки, а также о рабочих местах украинцев", - подчеркнул он.

Эксперт также напомнил, что из-за логистических проблем металлургическая отрасль страны находится в тяжелом кризисе, предприятия закрываются, а работников отправляют в вынужденный простой. Кроме того, этот кризис ударил и по смежным отраслям, и по бюджету, который теперь получает меньше налогов.

"Если по зерну есть хоть какая-то возможность экспортировать продукцию автотранспортом, то у металлургов такой возможности нет - руда может перевозиться только по железной дороге, а потом по морю. Именно потеря экспортных потоков железной руды очень больно ударила и по УЗ, и по балансу госбюджета Украины. Поэтому мы приветствуем инициативу властей по разблокированию портов для экспорта металла и руды", - подчеркнул Гусак.

Напомним, ранее заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

В свою очередь, председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что возобновление экспорта металлопродукцию морскими путями обеспечит ежемесячный приток валюты в страну в размере более 600 миллионов долларов, поможет возобновить производство в секторе ГМК, который сейчас страдает от серьезного кризиса, и обеспечить снижение курса доллара.

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экспорт металлоломаКурс доллара