Розблокування портів для експорту металопродукції дасть Україні мільярди доларів виручки, - експерт

"Відкриття портів для експорту металу - це дуже важливо. Мова йде про мільярди доларів валютної виручки, а також про робочі місця українців", - наголосив він.

Експерт також нагадав, що через логістичні проблеми металургійна галузь країни перебуває у тяжкій кризі, підприємства закриваються, а працівників відправляють у вимушений простій. Крім того, ця криза вдарила і по суміжним галузям, і по бюджету, який тепер отримує менше податків.

"Якщо по зерну є хоч якась можливість експортувати продукцію автотранспортом, то у металургів такої можливості немає - руда може перевозитися тільки залізницею, а потім морем. Саме втрата експортних потоків залізної руди дуже боляче вдарила і по Укрзалізниці, і по балансу держбюджету України. Тому ми вітаємо ініціативу влади щодо розблокування портів для експорту металу та руди", - наголосив Гусак.