Открытие портов для экспорта металла даст более чем полмиллиарда долларов ежемесячно, - федерация

Соглашение о морском "зеленом коридоре" необходимо расширить для экспорта металла и руды. Это обеспечит ежемесячный приток валюты в страну в размере более 600 миллионов долларов, и поможет возобновить производство в секторе ГМК.

"Сейчас металлургическая отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами. У нас на сегодня металлургические комбинаты уменьшили объемы производства продукции на 84%, горнообогатительные - на 75%. Прогнозируем, что такая ситуация будет сохраняться и даже ухудшаться, если ничего не сделать. Разблокировка портов была бы очень хорошей идеей. До войны через морские порты у нас экспортировалось более 60% продукции горно-металлургического комплекса", - отметил Беленький.

По его словам, экспортные мощности аграрного и металлургического сектора соразмерные, и металлурги могли бы обеспечивать валюты столько же, сколько ожидается от экспорта сельскохозяйственной продукции - то есть, более 600 миллионов долларов в месяц.

"Если бы у нас был Мариуполь, мы могли бы говорить о миллиарде (поступлений ежемесячно, - ред.). Но пока мы не знаем, в каком состоянии находятся те металлургические предприятия, которые там остались. Известно, что "Азовсталь" получила очень значительные повреждения. Что касается комбината имени Ильича - вообще никакой информации. Поэтому агропромышленный и горнометаллургический комплексы могли бы давать сопоставимые суммы валютных поступлений. Но для этого нужно разблокировать морские порты и предпринять меры государственной поддержки", - подчеркнул Беленький.

Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) также заявили, что расширение "зернового коридора" для экспорта продукции ГМК даст Украине мощный источник поступления валюты, которое поможет стабилизировать курс гривны и держать его в контролируемом коридоре.

В свою очередь заместитель министра экономики Тарас Качка сообщил, что Украина уже призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.