Вопрос жизни и смерти. Боррель призвал разблокировать экспорт зерна из Украины
Разблокирование экспорта зерна в Украине, является вопросом жизни и смерти для многих людей. Россия обязана снять блокаду поставок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Решение российской блокады поставок украинского зерна является вопросом жизни и смерти для многих людей. Россия должна снять блокаду и позволить экспортировать украинское зерно", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД европейских стран в Брюсселе.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудят:
- войну на территории Украины;
- санкции против России;
- увеличение военной поддержки ВСУ.
Также в эту среду комиссия ЕС поднимет вопрос поставок газа и зависимости союза от энергоносителей России.
По словам Борреля, ЕС не планирует прекращать поддерживать Украину, а также вводить санкции против России несмотря на риски для его энергоснабжения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Reuters, США выделят миллиард долларов на борьбу с голодом в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
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