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Питання життя та смерті. Борель закликав розблокувати експорт зерна з України

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Понеділок 18 липня 2022 13:11
Питання життя та смерті. Борель закликав розблокувати експорт зерна з України Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Розблокування експорту зерна в Україні є питанням життя та смерті для багатьох людей. Росія зобов'язана зняти блокаду поставок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вирішення російської блокади поставок українського зерна є питанням життя та смерті для багатьох людей. Росія має зняти блокаду та дозволити експортувати українське зерно", - заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі голів МЗС європейських країн у Брюсселі.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорять:

  • війну на території України;
  • санкції проти Росії;
  • збільшення військової підтримки ЗСУ.

Також цієї середи комісія ЄС порушить питання постачання газу та залежність союзу від енергоносіїв Росії.

За словами Борреля, ЄС не планує припиняти підтримувати Україну, а також вводити санкції проти Росії попри ризики для його енергопостачання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Reuters, США виділять мільярд доларів на боротьбу з голодом у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

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