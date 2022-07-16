США выделят миллиард долларов Северной Африке и Ближнему Востоку, - Reuters
США выделят миллиард долларов на борьбу с голодом в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В издании отмечают, что президент США Джо Байден анонсирует финансовую помощь для Северной Африки и Ближнего Востока уже сегодня, 16 июля, во время Арабского саммита.
При этом ожидается, что во время саммита Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовская Аравия, в течение следующих двух лет выделят 3 миллиарда долларов на проекты партнерства с США в глобальной инфраструктуре и инвестициях.
Помимо шести государств Персидского залива в саммите также будут участвовать Египет, Иордания и Ирак.
Стоит заметить, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки возникла высокая вероятность массового голода из-за блокады Россией экспорта украинского зерна по морю.
Напомним, ранее президент Африканского союза Маки Салл заявил, что в случае, если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент.
Также мы писали, что Европейский союз выделил африканским странам финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро. Средства пойдут на борьбу с голодом.
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