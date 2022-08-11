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Разблокирование экспорта металла и руды через морские порты даст 600 млн долларов ежемесячно, - Forbes

Фото: разблокировка экспорта металла и руды через морские порты даст Украине 600 млн долларов ежемесячно (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Украина рассчитывает, что соглашение по разблокированию портов для экспорта продовольствия может быть распространено на металл. В таком случае страна сможет получать дополнительные 600 млн долларов ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Согласно статистическим данным, которые приводит издание, в 2021 году Украина экспортировала металла и руды на $21,1 млрд - это 30,9% от всего украинского экспорта в 2021 году. За блокирования морских портов Украина сократила экспорт металла на 47,3% - до $3,22 млрд.

"Восстановление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более $600 млн ежемесячно. Также это будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33-36 грн/$, - таковы предварительные расчеты ОП "Укрметаллургпром", - говорится в статье.

Как известно, ранее заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Financial Times сообщил, что Украина призывает международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

Он выразил надежду, что соглашение, которое позволяет разблокировать морской экспорт украинского зерна, будет соблюдаться, и станет образцом для дальнейших договоренностей по расширению экспортных позиций.

В свою очередь в УСПП заявили, что расширение "зернового коридора" для экспорта продукции ГМК даст Украине мощный источник поступления валюты, которое поможет стабилизировать курс гривны и держать его в контролируемом коридоре.

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экспорт металлолома